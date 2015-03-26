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وضع مكعب ثلج أسفل الرقبة يقى من أمراض القلب ويحافظ على قواك العقلية

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وضع مكعب ثلج أسفل الرقبة يقى من أمراض القلب ويحافظ على قواك العقلية وضع مكعب ثلج أسفل الرقبة يقى من أمراض القلب ويحافظ على قواك العقلية
يرغب العديد من الأشخاص فى الحصول على المزيد من الطاقة، والحفاظ على صحة العقل، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال وضع قطعة من الثلج على نقطة أسفل الرقبة تسمى فى الطب الصينى "فنغ فو".

وهذا ما يوضحه موقع Higherprespectives، مؤكدا أن وضع مكعبات من الثلج على نقطة الضغط "فنغ فو" التى تقع فى قاعدة الجمجمة بالرقبة، يعمل على تجديد نشاط الجسم ويجعل الشخص أكثر سعادة، ويتم ذلك من خلال الاستلقاء على البطن ووضع المكعبات على نقطة أسفل الرقبة وتركها لمدة 20 دقيقة، ويتم تكرار ذلك مرة واحدة فى الصباح ومرة قبل النوم.

وكما ذكر الموقع، أن اتباع هذه الطريقة له العديد من الفوائد، منها تحسين نوعية النوم والمزاج وتنظيم المعدة وتخفيف نزلات البرد وأوجاع الأسنان، وقد تساعد أيضا على تخفيف أمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية، وتساعد على التقليل من مشاكل الغدة الدرقية وتحسين الصحة العقلية.


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