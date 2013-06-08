وكيل وزارة التعليم بأسيوط : لا يوجد شكاوى من امتحانات الثانوية العامة

قال احمد الخياط وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط فى بيان إعلامى ظهر اليوم أن الامتحانات فى اليوم الأول للثانوية العامة تسير فى هدوء ولا توجد اى شكاوى من الطلاب او أولياء الأمور حتى الآن . مشيرا إلى أنه تم توزيع الحراسة على اللجان، من أفراد الشرطة والضباط، ، فضلا عن الدوريات الأمنية.

وأضاف الخياط ان الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط قد ألغى جولته المقررة اليوم على اللجان وذلك حفاظا على تركيز الطلاب وسير عملية الامتحانات،متمنيا لهم التوفيق والنجاح مؤكدا ان الجهات المعنية بالمحافظة تبذل أقصى جهدها لانتظام امتحانات الثانوية العامة ومرورها دون اى مشكلات .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تشكيل غرف عمليات علي مستوي الإدارات لتلقي شكاوي الطلاب أو ملاحظاتهم، و قد تم إنهاء الاستعدادات اللازمة لتأمين اللجان ونقل الأسئلة بالتنسيق مع مديرية الأمن وتوفير سيارات الإسعاف والرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة.مضيفا أن مديرية التربية والتعليم وفرت جميع الإمكانات اللازمة لتهيئة مناخ مناسب للطلاب والملاحظين، بما يكفل سير الامتحانات بدون أي معوقات وأن هناك لجان تفتيشية من المديرية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة سير الامتحانات بالمدارس.