"سبأ" أول شركة مصرية تحصل على موافقة "الصحة" لإنتاج علاج التهاب الكبد

علمت اليوم السابع من مصادر موثوق بها بالشركة الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية" سبأ" أنها استلمت اليوم المادة الخام الفعالة لإنتاج الدواء المعالج لفيروس إلتهاب الكبد الفيروسى الوبائى.

وأكدت المصادر بشركة سبأ" أنه ستقوم الشركة بإنتاج العينة المبدئية خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر للمستحضر الجديد " تحت مسمى "سوفهوبا"، وبذلك تكون أول شركة مصرية حصلت على موافقة وزراة الصحة لتصنيع الدواء الخاص لفيروس إلتهاب الكبد الفيروسى الوبائى.

وأوضحت المصادر أن شركة سبأ" تستهدف إنتاج ما لايقل عن 50 ألف عبوة دواء خلال العام الحالى ، بقيمة مبيعات تصل لـ 100 مليون جنيه.

وأكدت المصادر أن شركة "سبأ" تدرس حالياً زيادة الكمية المباعة لتصل إلى ضعف الكمية المنتجة.