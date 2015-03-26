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"العربية": هروب جماعى من معسكرات الحوثيين بصنعاء نتيجة الغارات المكثفة

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"العربية": هروب جماعى من معسكرات الحوثيين بصنعاء نتيجة الغارات المكثفة "العربية": هروب جماعى من معسكرات الحوثيين بصنعاء نتيجة الغارات المكثفة

كتب أحمد عبد الراضى

تعليقات (3)

1

" عقبال نفس المشاركة العربية ضد داعش و الارهابيين فى العراق و سوريا و ليبيا "

بواسطة: عادل و الآن عادل الأول

بتاريخ: الخميس، 26 مارس 2015 08:02 ص

إذا كان بإمكان دول التحالف العربى ضرب الحوثيين فى جنوب الوطن العربى , فبإمكانهم تكرار نفس السيناريو ( بدون المعاونة الأمريكية المشبوهة ) ضد تنظيم داعش و غيره من الجماعات الارهابية فى العراق و سوريا و اليمن !!!!!!!!

2

" عقبال نفس المشاركة العربية ضد داعش و الارهابيين فى العراق و سوريا و ليبيا "

بواسطة: عادل و الآن عادل الأول

بتاريخ: الخميس، 26 مارس 2015 08:17 ص

إذا كان بإمكان دول التحالف العربى ضرب الحوثيين فى جنوب الوطن العربى , فبإمكانهم تكرار نفس السيناريو ( بدون المعاونة الأمريكية المشبوهة ) ضد تنظيم داعش و غيره من الجماعات الارهابية فى العراق و سوريا و ليبيا !!!!!!!!

3

الصحوة العربية

بواسطة: عادل محمد

بتاريخ: الخميس، 26 مارس 2015 08:39 ص

بالحرب على الحوثيين نستصيع القول بان هذا بداية الصحوة العربية ونتمنى بعد الخلاص من الحوثيين الانتقال الى سوريا والعراق وليبيا للقضاء نهائيا على الارهاب

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