"العربية": هروب جماعى من معسكرات الحوثيين بصنعاء نتيجة الغارات المكثفة

كتب أحمد عبد الراضى
تعليقات (3)
2
" عقبال نفس المشاركة العربية ضد داعش و الارهابيين فى العراق و سوريا و ليبيا "
بواسطة: عادل و الآن عادل الأولبتاريخ: الخميس، 26 مارس 2015 08:17 ص
إذا كان بإمكان دول التحالف العربى ضرب الحوثيين فى جنوب الوطن العربى , فبإمكانهم تكرار نفس السيناريو ( بدون المعاونة الأمريكية المشبوهة ) ضد تنظيم داعش و غيره من الجماعات الارهابية فى العراق و سوريا و ليبيا !!!!!!!!
3
الصحوة العربية
بواسطة: عادل محمدبتاريخ: الخميس، 26 مارس 2015 08:39 ص
بالحرب على الحوثيين نستصيع القول بان هذا بداية الصحوة العربية ونتمنى بعد الخلاص من الحوثيين الانتقال الى سوريا والعراق وليبيا للقضاء نهائيا على الارهاب
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1
" عقبال نفس المشاركة العربية ضد داعش و الارهابيين فى العراق و سوريا و ليبيا "
بواسطة: عادل و الآن عادل الأولبتاريخ: الخميس، 26 مارس 2015 08:02 ص
إذا كان بإمكان دول التحالف العربى ضرب الحوثيين فى جنوب الوطن العربى , فبإمكانهم تكرار نفس السيناريو ( بدون المعاونة الأمريكية المشبوهة ) ضد تنظيم داعش و غيره من الجماعات الارهابية فى العراق و سوريا و اليمن !!!!!!!!