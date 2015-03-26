الأمن العام يضبط 380 قطعة سلاح و207 تجار مخدرات و32 سيارة مسروقة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 104 قطع سلاح نارى عبارة عن 16 بنادق آلية وبندقية رصاص و27 بندقية خرطوش و6 طبنجات و53 فرد محلى الصنع و272 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وضبط 223 قطعة سلاح أبيض وضبط قطعة سلاح نارى من المستولى عليها من أحد المواقع الشرطية.

ونجحت الحملات فى ضبط 207 متهمين فى قضية مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت 155,328 كيلو و كمية من مخدر الحشيش وزنت 15,620 كيلو و كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,528 كيلو وكمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام و520 أمبول مخدر و8106 أقراص مخدرة.

كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 15 متهما ارتكبوا 32 حادث سرقة متنوعة، وضبط (43) متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و(4) مراقبين هاربين، وضبط (4) متهمين من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وبحوزتهم (4) قطع سلاح أبيض، وضبط 761 دراجة بخارية مخالفة وضبط 32 سيارة مُبلغ بسرقتها.

- ضبط 324 قطعة سلاح و210 تجار مخدرات و10 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة