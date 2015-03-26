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لجنة تعديل قوانين الانتخابات تضع اليوم آخر اللمسات على قانون الدوائر

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لجنة تعديل قوانين الانتخابات تضع اليوم آخر اللمسات على قانون الدوائر لجنة تعديل قوانين الانتخابات تضع اليوم آخر اللمسات على قانون الدوائر
تعقد اليوم لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعها الخامس لوضع اللمسات النهائية بشأن تعديل قانون الدوائر فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الفردية ومراجعة قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لدرء أى شبهة عدم دستورية بهما.

ويتبقى للجنة خمسة أيام من الشهر الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى، للانتهاء من مراجعة قوانين الانتخابات، وكان الرئيس السيسى قد أصدر تكليفا للحكومة أول مارس بأن تنتهى من إعداد قوانين الانتخابات خلال شهر بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.

ومن المنتظر أن تبحث اللجنة ردود الجهات الأمنية والمحافظين على تقسيمها للدوائر، وقال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستقوم بمراجعة الانحرافات بين الدوائر فى ضوء الأرقام الأخيرة التى ستتلقاها اللجنة من جهاز التعبئة والإحصاء بشأن عدد الناخبين والسكان، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من ممثل الجهاز تحديث البيانات إلى آخر يوم حتى يكون تقسيم الدوائر وفقا لآخر تحديث.


>- قبل 5 أيام من انتهاء مهلة الرئيس.. لجنة تعديل قوانين الانتخابات تضع اللمسات الأخيرة على قانون الدوائر غدا.. وتراجع قانونى النواب والحقوق السياسية.. عضو باللجنة: سنرفع تصورين لتقسيم الدوائر إلى الحكومة
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مصر 365

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