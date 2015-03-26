المحكمة تستكمل فض الأحراز فى محاكمه مرسى و10 آخرين فى تخابر قطر

تستكمل اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر عاشر جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 من تنظيم الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" والمتهمين فيها بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏موجهة من أجهزة سيادية إلى الرئاسة لدولة قطر، وفض أحراز القضية والمتمثلة فى وحدات تخزين الكترونية.

وكانت المحكمة قد أمرت فى جلسة الأمس بإحالة محمد عبد الفتاح المحامى إلى الهيئة التأديبية للمحامين المشكلة بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك لإخلاله بواجبات مهنته ونقوصه عن الدفاع عن موكله دون عذر مقبول مما عطل الجلسة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبحضور كل من المستشار عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة، ومحمد هشام وكيل النيابة بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.

‏وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.