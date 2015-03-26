القبض على 14 إخوانيا و10 متحرشين من أمام المدارس بدمنهور

تمكن اليوم ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حماده بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة من ضبط 7 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى بالبحيرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 2752/2015 إدارى مركز شرطة كوم حماده "التحريض على التظاهر وأعمال العنف" وتحرر المحضر 45 أحوال المركز.

وفى ذات السياق تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور من ضبط 7 من كوادر الإخوان وبحوزتهم إطارين كاوتش، و13 ثاقب كاوتش، وزجاجتين بداخلها مادة البنزين، و3 لافتات مدون عليها "الانقلاب هو الإرهاب، مكملين، الداخلية بلطجية"، و2 شعار رابعة وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

من ناحية أخرى تمكن اليوم ضباط قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالاشتراك مع ضباط مباحث الآداب بالبحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة والقوة المرافقة له والمعينين للمرور على المدارس بدائرة قسم دمنهور التى قادها العقيد طلال أبو وافية رئيس مباحث الآداب واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط 10 أشخاص أثناء قيامهم بمعاكسة بعض الفتيات بمدينة دمنهور وباقى مدن المحافظة.

وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.