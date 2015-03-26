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مقتل 14 شخصا جراء انهيار سقالة بناء في فيتنام

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مقتل 14 شخصا جراء انهيار سقالة بناء في فيتنام مقتل 14 شخصا جراء انهيار سقالة بناء في فيتنام

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن 14 عاملا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 30 آخرون إثر انهيار سقالة في منطقة اقتصادية بوسط فيتنام.

وانهارت السقالة في حدود الساعة الثامنة مساء أمس في مشروع ميناء بحري في منطقة فونج آنج الاقتصادية في إقليم ها تينه، بحسب ما ذكرته صحيفة ثانه نين، وتتبع هذه المنطقة مجموعة فورموزا التايوانية، وجميع العمال فيتناميون.

وأظهرت صور أوردتها صحيفة توي تري عمال الإنقاذ وهم يحفرون في الأنقاض والمعادن المتشابكة، وأفادت صحيفة “فيتنامنت” بأن السلطات لا تعرف على وجه التحديد عدد المحاصرين تحت الأنقاض.

د ب أ

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