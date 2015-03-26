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” التعاون الخليجي ” والأردن والمغرب والسودان تشارك في عاصفة الحزم بـ 155 طائرة و150 الف مقاتل

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” التعاون الخليجي ” والأردن والمغرب والسودان تشارك في عاصفة الحزم بـ 155 طائرة و150 الف مقاتل ” التعاون الخليجي ” والأردن والمغرب والسودان تشارك في عاصفة الحزم بـ 155 طائرة و150 الف مقاتل


> قالت قناة العربية الحدث الفضائية منذ قليل إن 30 مقاتلة حربية إماراتية وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إلى العاصمة الرياض.

وأوضحت القناة أن وصول هذه المقاتلات للمشاركة في عمليات «عاصفة الحزم» لإنهاء التواجد الحوثي المسلح في اليمن.

وأضافت العربية ان كلا من السعودية تشارك بأكثر من 100 طائرة و150 ألف مقاتل ووحدات بحرية و  6 من الأردن و6 من المغرب و 3 من السودان و 15 الكويت و 15 البحرين و قطر بـ 10 طائرات مقاتلة .

وكانت 10 دول من ضمنها دول خليجية بدأت عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين حيث شنت طائرات التحالف غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين وأخرى موالية لعلي عبدالله صالح في محافظات يمنية مختلفة.
> أ ش أ

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