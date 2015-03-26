الجنود اليمنيون يغادرون معسكراتهم بسبب الغارات الجوية

أكدت مصادر عسكرية يمنية أن عشرات الجنود فروا من معسكرات قوات الاحتياط “الحرس الجمهوري” بمنطقة “حزيز” جنوب العاصمة صنعاء.

ونقل موقع “يمني برس” الإخباري عن المصادر أن الجنود فروا من المعسكرات سيرا على الأقدام بأسلحتهم الشخصية سيارات أو مواصلات فى العاصمة وقت الغارات التى وقعت فجر اليوم على المعسكرات التابعة للقوات.

وأكدت المصادر أن معسكرات أخرى في العاصمة صنعاء تشهد حالة فرار جماعي للجنود خوفا من تنفيذ الطائرات الخليجية غارات جديدة على المعسكرات بعد تنفيذها لعدد من الغارات على مواقع ومعسكرات موالية للحوثيين وأخرى موالية لعلي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أبرزها قاعدة “الديلمي” ومعسكر “الصباحة” والمنطقة العسكرية السادسة وقاعدة “العند” بجنوب البلاد.

وتعد قوات الحرس الجمهورى هى قوات النخبة فى الجيش اليمنى ..وكان يرأسها العميد احمد على عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وشاركت ضمن قوات الحوثيين والجيش فى اجتياح محافظات الجنوب أمس الاول .

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