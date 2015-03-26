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الرئيس اليمني بحالة معنوية عالية بعد عملية “عاصفة الحزم”

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الرئيس اليمني بحالة معنوية عالية بعد عملية “عاصفة الحزم” الرئيس اليمني بحالة معنوية عالية بعد عملية “عاصفة الحزم”

قال مساعد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن هادي مازال في قاعدته في عدن وفي حالة معنوية عالية بعد أن بدأت ودول أخرى الهجوم على جماعة الحوثي المعارضة لحكمه.

وأضاف محمد مارم مدير مكتب الرئيس هادي ـ في تصريحات اوردتها قناة “العربية الحدث” الاخبارية صباح اليوم الخميس ـ أن العملية استعادت تصميم الشعب لقتال جماعة “الحوثيين”.

وقال إن الرئيس في حالة معنوية عالية، ويوجه الشكر لدول الخليج ومصر والأردن والسودان وكل دول المنطقة ، لافتا إلى أن العملية موجهة في الأساس ضد الدفاعات الجوية للحوثيين في شمال اليمن.

وكانت القوات الجوية السعودية قد قصفت مواقع الحوثيين في صنعاء، وذلك بعد دقائق من بيان خليجي مشترك جمع السعودية والإمارات والبحرين والكويت تم من خلاله الإعلان عن استجابة خليجية لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بحماية الشعب اليمني من ميلشيات الحوثي.
> أ ش أ

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