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الجنود اليمنيون يغادرون معسكراتهم بسبب الغارات الجوية

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الجنود اليمنيون يغادرون معسكراتهم بسبب الغارات الجوية الجنود اليمنيون يغادرون معسكراتهم بسبب الغارات الجوية
أكدت مصادر عسكرية يمنية أن عشرات الجنود فروا من معسكرات قوات الاحتياط "الحرس الجمهورى" بمنطقة "حزيز" جنوب العاصمة صنعاء.

ونقل موقع "يمني برس" الإخبارى عن المصادر أن الجنود فروا من المعسكرات سيرا على الأقدام بأسلحتهم الشخصية سيارات أو مواصلات فى العاصمة وقت الغارات التى وقعت فجر اليوم على المعسكرات التابعة للقوات.
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