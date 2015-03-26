4 نصائح تحميك من مضاعفات مرض السكر

مرض السكر

إحصائيات عن مرض السكر

السكر من الأمراض التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل عديدة.>قال الدكتور أحمد الصواف، طبيب بالمعهد القومى للسكر والغدد الصماء، إن مرض السكر من أكثر الأمراض انتشارًا على مستوى العالم، حيث تتصدر نسبته 4.6 مليون حالة وفاة عام 2011 وعلى مستوى العالم والمتوقع أن يصل إلى 10 ملايين حالة.>وأشار د.الصواف إلى أن مصر تحتل المرتبة التاسعة فى عدد المصابين بمرض السكر بمعدل .73 مليون مريض سكر والمتوقع أن يصل 4 ملايين عام 2030.

وأضاف أن مرض السكر ينقسم إلى نوعين النوع الأول الذى يصيب الأطفال والنوع الثانى الذى يصيب الأشخاص الكبار تعرض خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين للتدمير تمامًا ما يؤدى إلى نقص تام للأنسولين".

النصائح لمرضى السكر

>ولذلك ينصح د.الصواف، ببعض النصائح الضرورية للأشخاص وأهمها:

>1)التحليل الدورى للسكر للأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضى بأفراد العائلة على الأقل كل عام.

>2) بدء العلاج على الفور وتشخيص المرض خاصة مرحلة ما قبل السكر.

>3)الاهتمام بتغيير النمط الغذائى مثل عدم تناول الوجبات السريعة والأغذية التى تتضمن الكربوهيدرات والسكريات والدهون.

>3) الاهتمام بممارسة الرياضة على الأقل 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام.

> 4)العلاج المبكر يؤدى إلى منع حدوث المضاعفات مبكرًا ويساهم فى التحكم فى مرض السكر لاحقا.

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