"المالية" تعقد المؤتمر الأول للتواصل المجتمعي لمشروع الموازنة العامة

تعقد وزارة المالية صباح اليوم الخميس المؤتمر الأول للتواصل المجتمعي حول البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 – 2016 بالمشاركة مع البنك الدولي و بالتعاون مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان و مؤسسة مصريين بلا حدود.

وتتضمن جلسات المؤتمر كلمة لوزير المالية هانى قدرى دميان، وشرح للبيان التمهيدى لمشروع الموزانه العامة والفرق بينه وبين البيان التمهيدى، وتوجهات الحكومة تجاه البيان التمهيدى.

وتترأس الجلسة الدكتور سمية الألفى خبير اللجنة الاستشارية بجامعة الدول العربية.