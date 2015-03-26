"العربية": 30 مقاتلة إماراتية تشارك فى عملية "عاصفة الحزم"

أفادت قناة العربية، أن 30 مقاتلة إماراتية تشارك فى عملية "عاصفة الحزم"، لردع عدوان ميليشيا الحوثى وتنظيمى "القاعدة" و"داعش" على البلاد داخل دولة اليمن، فيما أكدت القناة ذاتها، أن دولة قطر ستشارك فى العملية بـ10 طائرات.

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