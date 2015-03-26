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مصادر: الأمير محمد بن نايف أقنع واشنطن بالوقوف مع "عاصفة الحزم"

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مصادر: الأمير محمد بن نايف أقنع واشنطن بالوقوف مع "عاصفة الحزم" مصادر: الأمير محمد بن نايف أقنع واشنطن بالوقوف مع "عاصفة الحزم"
أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها اليوم الخميس، نقلاً عن مصادرها أن الأمير محمد بن نايف ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، أقنع الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف مع "عاصفة الحزم".

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أجاز الدعم اللوجستى والمخابراتى للحملة العسكرية، التى تقودها على المليشيات الحوثية فى اليمن.

وأوضح البيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية على اتصال وثيق بالرئيس اليمنى وشركاء واشنطن بالمنطقة، وأنها تواصل مراقبة التهديدات الإرهابية من جناح القاعدة فى اليمن وستتخذ إجراء فى حالة الضرورة.

وقالت قناة العربية، إن القوات الجوية السعودية تقصف مواقع للحوثيين باليمن، مشيرة إلى أنها قررت التدخل فى اليمن استجابة لطلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وكان مسئولون يمنيون قد طالبوا أمس بتدخل عسكرى عربى فى اليمن، للتصدى للانقلاب الحوثى.

وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت بيانًا مشتركًا، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بشأن تطورات الأوضاع المتسارعة فى اليمن، وجاء فى بيان مشترك لتلك الدول أنها قررت "ردع عدوان الحوثى استجابة لطلب الرئيس اليمنى".

يأتى هذا فيما نقلت قناة "العربية"، عن مصادر، أن مقاتلات سعودية قصفت مواقع عسكرية للحوثيين، بعد صدور البيان، وأضافت أن القوات السعودية دمرت "معظم الدفاعات الجوية الحوثية".

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مصر 365

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