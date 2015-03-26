السعودية تعلن عدم تسجيلها أى خسائر بقواتها الجوية فى عملية "عاصفة الحزم"

قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن المملكة العربية السعودية أكدت أن العملية العسكرية "عاصفة الحزم" فى اليمن لم تسجل أى خسائر فى القوات الجوية.

وبدأت الدول العربية وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجى بتوجيه ضربات عسكرية لمواقع تتبع مليشيات تابعة للحوثيين الذين سيطروا على مفاصل ومؤسسات الدولة اليمنية.

وقال عادل جبير السفير السعودى لدى واشنطن، إن السعودية وحلفاءها بدول الخليج العربية شنوا عملية عسكرية تشمل ضربات جوية فى اليمن ضد المقاتلين الحوثيين، الذين شددوا قبضتهم على مدينة عدن الجنوبية، التى لجأ إليها الرئيس اليمنى.