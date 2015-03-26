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اليوم.. محاكمة صفوت الشريف ونجليه في «الكسب غير المشروع»

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اليوم.. محاكمة صفوت الشريف ونجليه في «الكسب غير المشروع» اليوم.. محاكمة صفوت الشريف ونجليه في «الكسب غير المشروع»

صفوت الشريف

تواصل اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب “مخلى سبيله”، وأشرف “هارب”، في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في جنى ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، حيث طالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه، تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.

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