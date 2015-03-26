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اليوم.. محاكمة «المعزول» و10 آخرين في «التخابر مع قطر»

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اليوم.. محاكمة «المعزول» و10 آخرين في «التخابر مع قطر» اليوم.. محاكمة «المعزول» و10 آخرين في «التخابر مع قطر»

 

مرسي

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول، محمد ‏مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبحضور كلا من المستشار عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدوله ومحمد هشام وكيل النيابة بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول، محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارأتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها، لافشاءها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

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