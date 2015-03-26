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اليوم.. استئناف محاكمة زكريا عزمى في «الكسب غير المشروع»

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اليوم.. استئناف محاكمة زكريا عزمى في «الكسب غير المشروع» اليوم.. استئناف محاكمة زكريا عزمى في «الكسب غير المشروع»

زكريا عزمى- أرشيفية

تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، إعادة محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بقضية الكسب غير المشروع.

كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال زكريا عزمى، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، حيث قررت المحكمة إدخال زوجة “عزمى” في القضية، بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

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