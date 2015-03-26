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تجديد حبس تشكيل عصابى متهم بسرقة المشغولات الذهبية بـ 6 أكتوبر

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تجديد حبس تشكيل عصابى متهم بسرقة المشغولات الذهبية بـ 6 أكتوبر تجديد حبس تشكيل عصابى متهم بسرقة المشغولات الذهبية بـ 6 أكتوبر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس كل من "خالد.ع" 38 سنة عاطل، و"أشرف.ب" 49 سنة منجد، و"إكرامى.أ" 35 سنة عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى سرقة المشغولات الذهبية والأجهزة الكهربائية، من المنازل بعد قيامهم بمراقبة تلك الشقق السكنية والتأكد من غياب سكانها، وأنهم ارتكبوا ما يقرب من 20 واقعة سرقة، استولوا خلالها على العديد من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية بلغت قيمتها ما يزيد عن 300 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة حينما نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهمين وذلك بعدما كشفت التحريات ضلوعهم فى سرقة العديد من المنازل بعد مغافلة قاطنيها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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مصر 365