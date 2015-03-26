أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

طفل يشعل النيران فى شقيقه الرضيع بالمنوفية

Google+ Print
طفل يشعل النيران فى شقيقه الرضيع بالمنوفية طفل يشعل النيران فى شقيقه الرضيع بالمنوفية
لقى رضيع بقرية ميت خلف، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعه حرقا، وذلك لقيام شقيقه باللعب بالكبريت بجواره، فامتدت النيران إلى ملابسه حتى تفحمت جثته داخل شقة والدهما بالطابق الثانى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد، رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد بمصرع مجدى وليد حسن 10 شهور حرقا، ومقيم بقرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إثر قيام شقيقه حسن 3 سنوات باللعب بالكبريت، فامتدت النيران إلى ملابسه حتى تفحمت جثته داخل شقة والدهما بالطابق الثانى.

وبمواجهة والده نفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1731 إدارى مركز شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365