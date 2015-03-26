طفل يشعل النيران فى شقيقه الرضيع بالمنوفية

لقى رضيع بقرية ميت خلف، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعه حرقا، وذلك لقيام شقيقه باللعب بالكبريت بجواره، فامتدت النيران إلى ملابسه حتى تفحمت جثته داخل شقة والدهما بالطابق الثانى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد، رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد بمصرع مجدى وليد حسن 10 شهور حرقا، ومقيم بقرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إثر قيام شقيقه حسن 3 سنوات باللعب بالكبريت، فامتدت النيران إلى ملابسه حتى تفحمت جثته داخل شقة والدهما بالطابق الثانى.

وبمواجهة والده نفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1731 إدارى مركز شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.