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السجن 3 سنوات لمقاول وشقيقه لاتهامها بالنصب والاحتيال

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السجن 3 سنوات لمقاول وشقيقه لاتهامها بالنصب والاحتيال السجن 3 سنوات لمقاول وشقيقه لاتهامها بالنصب والاحتيال
قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، حبس مقاول وشقيقه 3 سنوات، على خلفية اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية المقيدة برقم 20981 لسنة 2014 جنح عين شمس، أن المتهمين وهم كل من محمد حسن عثمان، 35 سنة، مقاول، وشهرته محمد الديب، وشقيقه خلف حسن عثمان، وشهرته أدهم الديب، قاموا بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاستيلاء على أراضى وأملاك الدولة فى منطقة المسلة بالمطرية، حيث قاموا ببناء عمارات عليها وبيعها للمواطنين بالكامل.

وأشارت التحقيقات أن الدولة قامت بهدم المبانى المقامة على أملاكها، ثم حرر الأهالى عدد من البلاغات التى حملت أرقام 20990 لسنة 2014 جنح عين شمس، 20991 لسنة 2014 جنح عين شمس، 20992 لسنة 2014، 20993 لسنة 2014، 20989 لسنة 2014، 20994 لسنة 2014، 21401 لسنة 2014ن 21403 لسنة 2014، حيث تم معاقبة المتهمين طبقاَ لنص المادة 316/1 من قانون العقوبات والمادة 236 عقوبات الخاصة بالنصب.

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مصر 365