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سقوط مسجلين بـ5 كيلو بانجو و150 قرصا مخدرا بإدفو

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سقوط مسجلين بـ5 كيلو بانجو و150 قرصا مخدرا بإدفو سقوط مسجلين بـ5 كيلو بانجو و150 قرصا مخدرا بإدفو
ألقت مباحث أسوان القبض على اثنين من العاطلين بإدفو، تبين أن لهما معلومات جنائية مسجلة متلبسين بحيازة 5 كيلو جرامات من مخدر البانجو و150 قرصا مخدرا، وتم تحريز المضبوطات تمهيدا للعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.

كانت مديرية أمن أسوان قد شنت خلال الساعات الماضية حملة أمنية بمركز إدفو تحت إشراف العميد أسعد الذكير، مدير البحث الجنائى، والعميد خالد الشاذلى، رئيس المباحث الجنائية .

أسفرت عن القبض على المتهم (شعبان . إ) 46 سنة، والسابق اتهامه فى (16) قضية ما بين مخدرات وسلاح نارى، وبحيازته (5) كيلوجرامات من مخدر البانجو، وتحرر بذلك المحضر (2665) إدارى إدفو.

وتم القبض على المتهم ( عبد الرحيم . ح ) 53 سنة والسابق اتهامه فى (12) قضية " تبديد" وبحيازته (150) قرصا من أنواع مختلفة من العقاقير المخدرة، وتحرر بذلك المحضر (2741) إدارى إدفو، وجار عرضهم على النيابة العامة.

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مصر 365