سقوط مسجلين بـ5 كيلو بانجو و150 قرصا مخدرا بإدفو

ألقت مباحث أسوان القبض على اثنين من العاطلين بإدفو، تبين أن لهما معلومات جنائية مسجلة متلبسين بحيازة 5 كيلو جرامات من مخدر البانجو و150 قرصا مخدرا، وتم تحريز المضبوطات تمهيدا للعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت مديرية أمن أسوان قد شنت خلال الساعات الماضية حملة أمنية بمركز إدفو تحت إشراف العميد أسعد الذكير، مدير البحث الجنائى، والعميد خالد الشاذلى، رئيس المباحث الجنائية .
أسفرت عن القبض على المتهم (شعبان . إ) 46 سنة، والسابق اتهامه فى (16) قضية ما بين مخدرات وسلاح نارى، وبحيازته (5) كيلوجرامات من مخدر البانجو، وتحرر بذلك المحضر (2665) إدارى إدفو.
وتم القبض على المتهم ( عبد الرحيم . ح ) 53 سنة والسابق اتهامه فى (12) قضية " تبديد" وبحيازته (150) قرصا من أنواع مختلفة من العقاقير المخدرة، وتحرر بذلك المحضر (2741) إدارى إدفو، وجار عرضهم على النيابة العامة.