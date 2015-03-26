نظر محاكمة طبيب وزوجته بتهمة ممارسة الدعارة بالبساتين اليوم

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار شريف سيف النصر، وبأمانة سر عبد العزيز العربى، ثانى جلسات محاكمة طبيب متهم بعرض زوجته لراغبى المتعة الحرام، مقابل أجر مادى فى البساتين.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالقاهرة قد تمكنت من ضبط طبيب أدار شقته وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ويقدم زوجته لراغبى المتعة المحرمة مقابل 300 جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على الطبيب وزوجته وفتاتين مسجلتين جنائيا على ذمة قضايا دعارة وشاب.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفاد الشاب بأنه دائم التردد على شقة الطبيب لممارسة الدعارة مقابل 300 جنيه فى الساعة.