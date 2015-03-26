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وزير الدفاع السعودي يصل إلى مركز عمليات القوات الجوية لقيادة عملية “عاصفة الحزم” في اليمن

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وزير الدفاع السعودي يصل إلى مركز عمليات القوات الجوية لقيادة عملية “عاصفة الحزم” في اليمن وزير الدفاع السعودي يصل إلى مركز عمليات القوات الجوية لقيادة عملية “عاصفة الحزم” في اليمن

وصل وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس إلى مركز عمليات القوات الجوية لقيادة عملية عاصفة الحزم التي انطلقت عملياتها بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية في تمام الساعة 12 من منتصف الليل.

وأشرف على الضربة الجوية الأولى على معاقل “الحوثيين” في اليمن، والتي نتج عنها تدمير الدفاعات الجوية الحوثية بالكامل وقاعدة الديلمي وبطاريات صواريخ سام وأربع طائرات حربية، من دون أي خسائر في القوات الجوية .

وقد استقبل وزير الدفاع في مركز العمليات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، واطلع على تفاصيل الخطط والعمليات العسكرية، وذلك قبل انطلاق الطائرات السعودية مباشرة.

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