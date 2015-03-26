الغارات السعودية استهدفت مواقع للمعارضة اليمنية في صنعاء

أعلنت مصادر عسكرية وشهود عيان أن عدة مواقع حساسة يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء من بينها قاعدة عسكرية والقصر الجمهوري استهدفت اليوم الخميس بغارات جوية شنها الطيران السعودي.

وقال مراسل وكالة فرانس برس إن انفجارات قوية دوت في العاصمة مع رد المضادات الأرضية لدى مرور الطائرات الحربية السعودية حيث كانت تضيء سماء صنعاء.

وأضاف أن الغارات التي بدأت ليل الأربعاء – الخميس فاجأت سكان صنعاء مضيفا أن السكان روعتهم قوة الانفجارات.

وقالت المصادر أن مطار صنعاء الدولي وقاعدة الدليمي الجوية المحاذية للمطار في شمال العاصمة صنعاء وكذلك معسكر للقوات الخاصة كانت هدفا للطائرات السعودية موضحة أن حريقا شب في القصر الرئاسي.

وحسب هذه المصادر، فإن الغارات استهدفت أيضا مقر المكتب السياسي لميليشيا الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء فى مطلع فبراير.

وفي الجنوب، استهدفت الغارات أيضا قاعدة العند الجوية التي سيطر عليها الحوثيون الأربعاء، حسب ما أعلن بعض السكان.

أ ف ب