أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العفو الدولية: جماعات مسلحة فلسطينية ارتكبت "جرائم" أثناء الحرب فى غزة

Google+ Print
العفو الدولية: جماعات مسلحة فلسطينية ارتكبت "جرائم" أثناء الحرب فى غزة العفو الدولية: جماعات مسلحة فلسطينية ارتكبت "جرائم" أثناء الحرب فى غزة
ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أن جماعات مسلحة فلسطينية من بينها الجناح العسكرى لحركة حماس، ارتكبت جرائم حرب فى عدة هجمات عندما أطلقت الصواريخ وقذائف الهاون عشوائيا تجاه إسرائيل أثناء الحرب في قطاع غزة الصيف الماضى.

وقتل ستة مدنيين في إسرائيل بينهم طفل جراء الصواريخ، ووقعت الحالة الأسوأ في قطاع غزة عندما سقط صاروخ أطلقه مسلحون بين مدنيين فلسطينيين مما أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم 11 طفلا.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أنه "يتعين على الجماعات المسلحة الفلسطينية أن تنهى كل الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365