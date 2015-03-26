العفو الدولية: جماعات مسلحة فلسطينية ارتكبت "جرائم" أثناء الحرب فى غزة

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أن جماعات مسلحة فلسطينية من بينها الجناح العسكرى لحركة حماس، ارتكبت جرائم حرب فى عدة هجمات عندما أطلقت الصواريخ وقذائف الهاون عشوائيا تجاه إسرائيل أثناء الحرب في قطاع غزة الصيف الماضى.

وقتل ستة مدنيين في إسرائيل بينهم طفل جراء الصواريخ، ووقعت الحالة الأسوأ في قطاع غزة عندما سقط صاروخ أطلقه مسلحون بين مدنيين فلسطينيين مما أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم 11 طفلا.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أنه "يتعين على الجماعات المسلحة الفلسطينية أن تنهى كل الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية".