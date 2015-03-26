أخصائية أمراض جلدية: الاضطرابات الهرمونية تسبب انتشار البثور بالبشرة

الاضطرابات الهرمونية سبب فى ظهور بثور البشرة

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة عمرى 32 عاما متزوجة ولدى طفلان، ومنذ حوالى ثلاثة أيام بدأت تظهر بثور حمراء على منطقة البطن ثم الظهر، والآن بدأت ننتشر فى الأفخاذ فما سبب تلك البثور؟>يؤثر اضطراب الهرمونات على العديد من وظائف وأعضاء الجسم، وبالنسبة للبشرة، فتؤكد هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية، أن بثور البشرة قد تحدث نتيجة للاضطرابات الهرمونية، وخاصة فى حالة ظهورها بأماكن محددة، كالصدر والظهر والبطن.

وفى تلك الحالة يفضل التوجه للطبيب للتأكد أولا من انتظام عمل الهرمونات بالجسم، قبل تحديد العلاج المناسب لتلك البثور.

طرق إزالة الشعر تسبب بثور البشرة

>وتشير هديل إلى إمكانية أن يكون السبب وراء هذه البثور المنتشرة، هى اتباع السيدة لطريقة معينة فى إزالة الشعر، وخاصة تلك التى تعتمد على نزعة من الجذور، وفى حالة تعرض البشرة للالتهاب والتلوث، يؤدى ذلك إلى انتشار البثور بشكل متفرق على أنحاء البشرة.

وعلاجها فى تلك الحالة يكون باستخدام المضادات الحيوية الموضعية حتى تجف تماما، ويفضل بعدها تغيير وسيلة إزالة الشعر.

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