المغرب: تضامن مطلق مع الرياض في عمليتها ضد الحوثيين

أعلنت المملكة المغربية تضامنها الكامل والمطلق مع السعودية والتحالف الذي يضم أكثر من عشر دول، في العملية التي تقوم بها ضد الحوثيين استجابةً لطلب مباشر من الحكومة اليمنية الشرعية.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بأن المملكة المغربية تابعت عن كثب وبانشغال كبير التطورات الخطيرة في اليمن والمتمثلة في استعمال الميليشيات القوة والعنف والإمعان في نسف مكتسبات الحوار الوطني اليمني وضرب الشرعية.

وقالت الوزارة إنه أمام هذه السلوكات وما تحمله من مخاطر على نطاق واسع، فإن المملكة المغربية تعلن عن تضامنها الكامل والمطلق مع المملكة العربية السعودية وتأييدها للحفاظ على الشرعية في اليمن والدفاع عن المملكة العربية السعودية في خطاها لدرء أي سوء قد يطال أرضها أو يمس، من قريب أو من بعيد، الحرم الشريف أو يهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها.

العربية.نت