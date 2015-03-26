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أنباء عن مقتل «زعيم الحوثيين» في القصف السعودي على صنعاء

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أنباء عن مقتل «زعيم الحوثيين» في القصف السعودي على صنعاء أنباء عن مقتل «زعيم الحوثيين» في القصف السعودي على صنعاء

أفاد موقع “اليمن الآن”، أن الطيران السعودي، نجح في تصفية عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، وذلك في الغارات الجوية التي يشنها الطيران في الساعات الأولى من فجر اليوم، على مواقع بالحوثيين في اليمن.وقال الموقع إن قصف الطيران الحربي السعودي، استهدف منزل عبد الملك الحوثي وإخوانه.

وهزت انفجارات عنيفة وضخمة، قبل قليل، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء بالقرب من مطار صنعاء الدولي، واستهدف بعضها المضادات الأرضية التابعة للحوثيين.

وفي واشنطن، قال السفير السعودي عادل الجبير، إن بلاده ودولا خليجية بدأت عملية عسكرية في اليمن للدفاع عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مشيرًا إلى أن هذه العملية العسكرية ستقتصر في الوقت الحالي على الضربات الجوية.

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أونا

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