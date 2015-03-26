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المغرب تعلن تأييدها لعملية "عاصفة الحزم" السعودية باليمن

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المغرب تعلن تأييدها لعملية "عاصفة الحزم" السعودية باليمن المغرب تعلن تأييدها لعملية "عاصفة الحزم" السعودية باليمن
أفادت قناة العربية بإعلان المملكة المغربية تأييدها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية والتحالف الذى يضم أكثر من 10 دول، فى العملية التى تقوم بها استجابةً لطلب مباشر من اليمنية الشرعية.

وأفادت وزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية بأن المملكة المغربية تابعت عن كتب وبانشغال كبير التطورات الخطيرة فى اليمن، والمتمثلة فى استعمال الميليشيات القوة والعنف والإمعان فى نسف مكتسبات الحوار الوطنى اليمنى وضرب الشرعية، وفقا للقناة.

وقالت الوزارة "إنه أمام هذه السلوكات وما تحمله من مخاطر على نطاق واسع، فإن المملكة المغربية تعلن عن تضامنها الكامل والمطلق مع المملكة العربية السعودية وتأييدها للحفاظ على الشرعية فى اليمن، والدفاع عن المملكة العربية السعودية فى خطاها لدرء أى سوء قد يطال أرضها أو يمس، من قريب أو من بعيد، الحرم الشريف أو يهدد السلم والأمن فى المنطقة برمتها".
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