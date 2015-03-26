أخصائية نسا وتوليد توضح أهم المخاطر الصحية للولادة بالمنزل

الولادة بالمنزل

الولادة بالمنزل أحد المخاطر التى اعتادت النساء قديمًا عليها، وعلى الرغم من انحسار معدلاتها بدرجة كبيرة فى السنوات الأخيرة إلا أنها مازالت تمارس فى بعض المناطق الأقل تحضرًا.

أكدت الدكتورة شيرين عبد العزيز، أخصائية أمراض النسا والتوليد، أن المرأة تتعرض لمخاطر عديدة نتيجة ولادتها بالمنزل، نظرًا لأن البيئة التى تتم بها الولادة غير صحية أو نظيفة أو معقمة، مما يؤدى إلى حدوث حمى النفاس أو مرض التشنج لحديثى الولادة TETANUS NEOMATORUN.

أهم مخاطر الولادة بالمنزل

وأشارت د. شيرين إلى أن هناك بعض المخاطر التى تتعرض لها المرأة نتيجة الولادة بالمنزل أهمها:

>1) الولادة فى المنزل تتم غالبًا على يد "الداية" والتى غالبا ما تكون غير مدربة على التعامل مع تعسر الولادة.

>2) الولادة فى المنزل لا تتيح الإمكانيات اللازمة للتعامل مع المشكلات أو المضاعفات التى قد تحدث أثناء أو بعد الولادة ومنها:

>- نزيف ما بعد الولادة.

>- تعسر الولادة.

>- التفاف الحبل السرى حول الجنين.

>- صعوبة نزول المشيمة أو أى مشاكل أخرى.

>3) الولادة فى المنزل لا توفر حضانة للجنين فى حالة تتطلبه لها.

>4) الولادة فى المنزل لا توفر نقل دم للسيدة فى حالة احتياجها لنقل الدم.

>5) الولادة فى المنزل لا توفر للسيدة إمكانية إجراء عملية قيصرية، فى حالة تعسر الولادة أو حالة الرحم غير المنقبض.

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