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حل أزمة فيفي عبده وسمية الخشاب

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حل أزمة فيفي عبده وسمية الخشاب حل أزمة فيفي عبده وسمية الخشاب

الخميس 26-03-2015 01:35

استأنف تصوير مسلسل "يانا يا انتي"، الذي تقوم ببطولته كل من فيفي عبده وسمية الخشاب، بعد أن حُلت الأزمة التي وقعت بينهما، وانسحاب المخرج أحمد حمودة من إخراج العمل، ليتولى المهمة من بعده المخرج ياسر زايد.

ولم يُعرف حتى الآن سبب اعتذار حمودة عن الإخراج، لكن تردد في كواليس العمل، أن حمودة فشل في السيطرة على فيفي عبده بشكل خاص أثناء التصوير من جهة، كما إنها لم تقتنع به كمخرج بعد مشاهدة بعض المشاهد التي قامت بتصويرها تحت إشرافه، من جهة ثانية.

 

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