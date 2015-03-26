الصور الأولى لزفاف النجمين جايسون ألدين وبريتاني كير

نشرت العديد من الصحف الأمريكية الصور الأولى لزفاف المغني الأمريكي Jason Aldean وحبيبته Brittany Kerr نجمة برنامج American Idol.

وقد أقام النجمان حفل زفافها ليلة السبت في 21 آذار/مارس على أحد شواطئ المكسيك، بحضور الأهل والأصدقاء و Keeley و Kenedy طفلي Jason.

وفي التفاصيل، دخلت Kerr البالغة من العمر 27 عاماً إلى زفافها على أنغام أغنية Jason الشهيرة All Of Me، فتأثر Aldean لدى رؤيتها وبكى قائلاً: تشوقت جداً لعيش هذه اللحظة.

وكان Jason Aldean إبن الـ 38 عاماً قد إرتبط بـ Brittany Kerr عام 2012 حين إلتقيا في إحدى حلقات برنامج American Idol.

يشار إلى أن Jason Aldean تزوج في العام 2001 من حبيبته Jessica Ussery وأنجب منها طفلين، لكنه إنفضل عنها سنة 2013 وطلب الزواج من Brittany Kerr بعد اشهر قليلة فقط.