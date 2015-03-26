ماجدة الرومي تزور تونس تضامناً مع شعبها ضد الإرهاب

وصلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اليوم إلى مطار "تونس قرطاج الدولي"، في زيارة تضامن مع تونس ضد الإرهاب، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف "باردو" مخلفاً 21 قتيلاً من السياح من جنسيات مختلفة وإصابة 45 جريحاً.

وتأتي هذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقاً، بدعوة من سلمى اللومي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية في تونس.

وكانت ماجدة الرومي قد زارت تونس في فبراير 2013، إثر إغتيال الزعيم السياسي شكري بلعيد، حيث وضعت إكليل من الزهور على قبره وترحمت على روحه.

والجدير ذكره، أن الفنان راغب علامة والفنانة مايا دياب، أعربا بدورهما عن تضامنهما مع تونس بعد قيام إرهابيين إثنين باغتيال 21 سائحاً غدراً في متحف "باردو"، وقد صادف الهجوم الإرهابي مع وجود النجمين اللبنانيين في تونس لإقامة حفل في فندق "غلدن توليب" في "قمّرت"، وقد أصرّا على إقامة الحفل تحدياً للإرهاب وإصراراً منهما على التأكيد بأن تونس تبقى رغم الألم، بلد الحياة والفن والأمل.

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