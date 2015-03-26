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هل تخلّت منى أبو حمزة عن "حديث البلد" لتقدّم برامج آخرى؟

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هل تخلّت منى أبو حمزة عن "حديث البلد" لتقدّم برامج آخرى؟ هل تخلّت منى أبو حمزة عن "حديث البلد" لتقدّم برامج آخرى؟

الخميس 26-03-2015 03:28

تعاقدت الإعلامية منى أبو حمزة مع تلفزيون "الحياة" المصري على برنامجين تلفزيونيين، الأول بعنوان "مذيع العرب" والثاني بعنوان "منى والنجوم"، إلى جانب تقديمها برنامج "حديث البلد" على قناة الـ" MTV" اللبنانية.

البرنامج الأول هو برنامج خاص بالهواة، من تقديم سالي شاهين وقيس الشيخ نجيب، وسوف تشارك فيه منى أبو حمزة كعضو لحنة تحكيم إلى جانب الإعلامي طوني خليفة والفنانة ليلى علوي، على أن يبدأ عرض أولى حلقاته الجمعة مساء على قناتي "أبو ظبي" و"الحياة"، أما البرنامج الثاني، فهو من تقديم أبو حمزة، وهو سيعرض السبت مساء على قناة "الحياة"، على أن يكون ضيف الحلقة الأولى السوبر ستار راغب علامة كما تم الاتفاق مع القيصر كاظم الساهر، لكي يكون ضيف الحلقة الثانية.

مصادر مقربة من منى أبو حمزة أكدت أن منى لا تخشَ من إطلالتها 3 مرات أسبوعياً، لأن مضمون البرامج الثلاثة مختلف تماماً عن بعضها البعض، كما أن الظروف فرضت أن يكون توقيت البرامج الثلاثة متقارباً.

يشار إلى أن برنامجي "مذيع العرب" و"منى والنجوم" يصوران في بيروت داخل ستديوهات "بيروت هول".

 

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