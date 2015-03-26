زين مالك ينسحب من One Direction.. فهل يتبعه هاري ستايلز؟

بعد أسبوع كامل من الأخذ والرد والأخبار غير المؤكدة، غادر النجم العالمي Zayn Malik فرقة One Direction الغنائية بشكل رسمي ونهائي ومن دون عودة، حسب ما أكد أحد الأشخاص المقربين منه.

أسباب إنسحاب Malik إبن الـ 22 عاماً من هذه المجموعة التي إنضم إليها منذ 5 سنوات، والتي بدأ معها مشواره الفني الحافل بالنجاحات، لم يتم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح، ولم يعرف حتى الآن طبيعة الخلافات التي أدت إلى هذا القرار المفاجئ، في حال وُجدت.

المغني Zayn أكد لصحيفة The Guardian أنه إنسحب من One Direction بشكل ودي، فقط لأنه يرغب بعيش حياة طبيعية كأي شاب في عمره، من دون الضغوطات التي تفرضها عليه الأضواء والشهرة، وتمنعه من ممارسة نشاطاته وحياته الخاصة كسائر الأشخاص.

وأضاف Malik: وجودي مع هذه الفرقة أعطاني أكثر مما حلمت وتوقعت.. لكن الآن وبعد 5 سنوات، أشعر أن الوقت حان لأغادرها. أعتذر من الجمهور وأتمنى أن لا يشعر بخيبة أمل لانني إتخذت هذا القرار النابع من قلبي ورغبتي التامة. سأبتعد لأنني أحتاج للهدوء وأرغب بأن أكون شاباً عادياً بعيداً كل البعد عن أضواء الشهرة. أنا على يقين أن أصدقائي Liam و Harry و Niall و Louis سيكملون الطريق التي مشيناها معاً.

وذكرت صحيفة People أن باقي أعضاء الفرقة أي Niall Horan و Liam Payne و Harry Styles و Louis Tomlinson، تقبلوا هذا الأمر وإحترموا رغبة Malik، بالرغم من أن قراره قد يؤثر على مسيرة الفرقة بشكل سلبي، على الأقل في الفترة الأولى.

أما جمهور Zayn Malik، فإستنكر بشدة إنسحابه من المجموعة، لدرجة أن البعض وصف تصرفه بالـ "مدمر"، وهذا الأمر بدا واضحاً من خلال التغريدات التي أطلقها محبوه عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مستخدمين هاشتاغ #AlwaysInOurHeartsZaynMalik.

وفي الوقت الذي أكدت فيه صحيفة The Guardian أن باقي نجوم One Direction سيطرحون ألبومهم الخامس من دون Zayn، كما سيقومون بجولتهم الغنائية المقررة خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي، نشر موقع E-Online خبراً حول إحتمال مغادرة Harry Styles الفرقة أيضاً، لكنه مازال في إطار الشائعات فقط.