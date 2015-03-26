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البيت الأبيض: أوباما قرر دعم حملة السعودية العسكرية على الحوثيين لوجستيا

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البيت الأبيض: أوباما قرر دعم حملة السعودية العسكرية على الحوثيين لوجستيا البيت الأبيض: أوباما قرر دعم حملة السعودية العسكرية على الحوثيين لوجستيا
ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أجاز الدعم اللوجستى والمخابراتى للحملة العسكرية، التى تقودها على الميليشيات الحوثية فى اليمن.

وأوضح البيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية على اتصال وثيق بالرئيس اليمنى وشركاء واشنطن بالمنطقة، وأنها تواصل مراقبة التهديدات الإرهابية من جناح القاعدة فى اليمن وستتخذ إجراء فى حالة الضرورة.

وقالت قناة العربية إن القوات الجوية السعودية تقصف مواقع للحوثيين باليمن، مشيرة إلى أنها قررت التدخل فى اليمن استجابة لطلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وكان مسئولون يمنيون قد طالبوا أمس بتدخل عسكرى عربى فى اليمن للتصدى للانقلاب الحوثى.

وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت بيانا مشتركا، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بشأن تطورات الأوضاع المتسارعة فى اليمن، وجاء فى بيان مشترك لتلك الدول أنها قررت "ردع عدوان الحوثى استجابة لطلب الرئيس اليمنى".

وأضاف البيان: "تابعت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت بألم كبير وقلق بالغ تطورات الأحداث الخطيرة فى الجمهورية اليمنية، والتى زعزعت أمن اليمن واستقراره جراء الانقلاب الذى نفذته الميليشيات الحوثية على الشرعية، كما أصبحت تشكل تهديدا كبيرا لأمن المنطقة واستقرارها، وتهديدا للسلم والأمن الدولى.

وقد سارعت دولنا إلى بذل كل الجهود للوقوف إلى جانب الشعب اليمنى الشقيق فى محاولاته لاسترجاع أمنه واستقراره، من خلال البناء على العملية السياسية، التى أطلقتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولحماية المنطقة من تداعيات هذا الانقلاب".

وذكر البيان أن تلك التحركات تأتى استجابة لطلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

يأتى هذا فيما نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن مقاتلات سعودية قصفت مواقع عسكرية للحوثيين، بعد صدور البيان، وأضافت أن القوات السعودية دمرت "معظم الدفاعات الجوية الحوثية".


>- الخليج يطلق عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين باليمن ومصر تؤيد سياسيا وعسكريا.. تدمير معاقل ومواقع الدفاع الجوى لجماعة الحوثى.. والقاهرة: ننسق مع الدول المعنية بقوة جوية وبحرية.. وأمريكا تعلن دعمها
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- الخارجية: ننسق مع الخليج لتوجيه ضربات جوية وبحرية مشتركة للحوثيين

- سفير السعودية بأمريكا: 10 دول تُشارك فى الحرب على الحوثيين

- القوات الجوية السعودية تقصف مواقع الحوثيين بصنعاء استجابة للرئيس اليمنى (تحديث)

- السفير السعودى: الرئيس هادى وحكومته ما زالوا يديرون شؤون البلاد من عدن

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