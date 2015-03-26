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مواقع يمنية: اللجان الشعبية تستعيد السيطرة على مطار عدن

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مواقع يمنية: اللجان الشعبية تستعيد السيطرة على مطار عدن مواقع يمنية: اللجان الشعبية تستعيد السيطرة على مطار عدن
أكدت مواقع يمنية تقدم اللجان الشعبية فى عدن ولحج واستعادتها لمواقع مهمة من ضمنها مطار عدن بعد تدخل الطيران السعودى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واستهدف القصف الجوى غرفة العمليات المشتركة للمليشيات الحوثية وقاعدة الديلمى.

كما قالت، إن قوة "عاصفة الحزم" يبلغ عددها 100 طائرة سعودية، بالإضافة إلى 30 طائرة إماراتية و10 طائرات قطرية و8 بحرينية، كما ترددت أنباء عن مشاركة مصرية خلال اليومين المقبلين، وجارى التنسيق مع حسب تصريحات وزير الخارجية المصرى.

ونقل موقع "هنا عدن" أنباء عن شهود عيان قولهم بسماع دوى انفجارين فى مديرية مران بمحيط منازل عبد الملك الحوثى وإخوانه، وأشارت المصادر إلى أن الطيران السعودى ربما يكون قد قصف مران وسط أنباء بموت عبد الملك الحوثى وعدد من معاونيه.

وتابع الموقع "الخبراء الإيرانيون يستنجدون بسلطات بلادهم لإخراجهم من اليمن، وأن القبائل اليمنية تهدد العسكريين الإيرانيين فى حالة عدم مغادرة اليمن".


>- الخليج يطلق عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين باليمن ومصر تؤيد سياسيا وعسكريا.. تدمير معاقل ومواقع الدفاع الجوى لجماعة الحوثى.. والقاهرة: ننسق مع الدول المعنية بقوة جوية وبحرية.. وأمريكا تعلن دعمها
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- الخارجية: ننسق مع الخليج لتوجيه ضربات جوية وبحرية مشتركة للحوثيين

- سفير السعودية بأمريكا: 10 دول تُشارك فى الحرب على الحوثيين

- القوات الجوية السعودية تقصف مواقع الحوثيين بصنعاء استجابة للرئيس اليمنى (تحديث)

- السفير السعودى: الرئيس هادى وحكومته ما زالوا يديرون شؤون البلاد من عدن

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