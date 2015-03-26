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"التموين": حذف أسماء المتوفين من البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه

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"التموين": حذف أسماء المتوفين من البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه "التموين": حذف أسماء المتوفين من البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه
أكد المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة ، أنه جار حذف المتوفين منذ أكثر من ثلاثة أشهر من البطاقات التموينية، وكذلك الأشخاص المكررين على أكثر من بطاقة نتيجة الفصل الاجتماعى أو الانتقال من محافظة لأخرى والمهاجرين للتأكد من وصول دعم السلع إلى مستحقيه .

وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الاستعانة بقاعدة بيانات كل من الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة ووزارة القوى العاملة فى مراجعة وتنقية البطاقات التموينية، بهدف توصيل دعم السلع التموينية لمستحقيها، لافتا إلى أنه لن يتم حذف أى مواطن من البطاقات التموينية بسبب راتبه أو معاشه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحويل بطاقات التموين الورقية إلى إلكترونية بهدف حصول المواطنين على السلع المجانية مقابل التوفير فى ترشيد استهلاك الخبز المدعم.

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