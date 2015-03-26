تعرف على القدرات العسكرية لدول الخليج الست

نشر موقع "الخليج أون لاين" إنفوجراف يوضح القدرات العسكرية لدول الخليج العربى الست، وما تمتلكه من سلاح فى جيوشها البرية والبحرية والجوية.

وتأتى المملكة العربية السعودية فى المرتبة الأولى من حيث عدد قوات الجيش بـ 233,500 مقاتل، تليها سلطنة عمان بـ 72,000 مقاتل، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 65,000، تليها دولة الكويت بـ 15,000 مقاتل، تليها مملكة البحرين بـ13,000 مقاتل، تليها قطر بـ 11,800 مقاتل.

والبحرين تأتى فى المرتبة الأولى من حيث قوات الاحتياط بعدد 112,500 مقاتل، تليها الكويت بـ 31,000 مقاتل، تليها السعودية بـ 25,000 مقاتل، تليها عمان بـ 20,000.

وتأتى المملكة العربية السعودية فى المرتبة الأولى من حيث التسليح، حيث يضم سلاح الجو السعودى 675 طائرة مقاتلة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 497 طائرة، تليها الكويت بـ 106 طائرات، تليها البحرين بـ 104 طائرات، تليها عمان بـ 103 طائرات، وتأتى قطر فى الترتيب الأخير بـ 72 طائرة.

أما سلاح القوات البحرية، فتأتى قطر فى الترتيب الأول بـ 80 قطعة بحرية، تليها الإمارات بـ 75 قطعة بحرية، تليها السعودية بـ 55 قطعة بحرية، تليها البحرين بـ 39 قطعة عسكرية، تليها الكويت بـ 38 قطعة بحرية، تليها عمان بـ 16 قطعة بحرية.

أما سلاح القوات البرية، فتاتى السعودية فى المرتبة الأولى بـ 7960 دبابة، تليها الأمارات بـ 3085 دبابة، تليها، تليها الكويت بـ 1354 دبابة، تليها عمان بـ 1350 دبابة، تليها قطر بـ 613 دبابة، تليها البحرين بـ 505 دبابات.



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