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مقتل إرهابى واستشهاد رئيس مباحث الجناين فى مطاردة عناصر إرهابية بالسويس

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مقتل إرهابى واستشهاد رئيس مباحث الجناين فى مطاردة عناصر إرهابية بالسويس مقتل إرهابى واستشهاد رئيس مباحث الجناين فى مطاردة عناصر إرهابية بالسويس
استشهد الرائد محمد سويلم رئيس مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس، فى مطاردة مع عناصر إرهابية بالساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بدائرة القسم، كما قتل إرهابى خلال المطاردة.

وكان 4 مسلحين يستقلون سيارة فيرنا رمادى اللون تحمل لوحات 50147 ملاكى السويس، قد أطلقوا النار بشكل عشوائى على كمين الشرطة بضاحية الملاحة أمام منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، مستشار رئيس الوزراء للأمن.

وتمكنت القوة المعينة بالكمين من التعامل مع المسلحين، وإطلاق النار عليهم، وعلى إثر ذلك فرت السيارة هاربة فى اتجاه الجناين، ولحقت بهم سيارات الشرطة لضبط العناصر الإرهابية.

وشارك الرائد محمد سويلم رئيس مباحث الجناين فى المطارة التى شهدتها منطقة الألبان الجديدة بالقطاع الريفى، وخلال تبادل إطلاق النار تمكن رجال الشرطة من قتل أحد المسلحين، بينما أصيب سويلم بثلاثة أعيرة نارية بالبطن والصدر، وتم نقله على إثر ذلك لمستشفى السويس العام، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وتم نقله لمشرحة المستشفى.


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