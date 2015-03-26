مقتل قيادات حوثية فى القصف الخليجى على معاقلهم باليمن

أفات فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بمقتل القيادات العسكرية للحوثيين، عبد الخالق بدر الدين الحوثى، يوسف المدانى، يوسف الفيشى، وتقول إن هناك أنباءً عن إصابة رئيس اللجنة الثورية للحوثيين محمد على الحوثى.

وكان بيان صادر عن وزارة الخارجية، قد قال إن جمهورية مصر العربية تابعت بقلق بالغ على مدار الأسابيع الماضية التدهور الشديد فى الأوضاع السياسية والأمنية فى اليمن الشقيق، وما شهدته من انقضاض على المؤسسات الشرعية وانتشار لأعمال العنف والإرهاب، الأمر الذى طالما أعلنت مصر رفضها الكامل له، وطالبت بالتنفيذ التام لمخرجات الحوار الوطنى واحترام الشرعية.

وأضاف البيان: "وتعلن جمهورية مصر العربية دعمها السياسى والعسكرى للخطوة التى اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية فى اليمن استجابةً لطلبها، وذلك انطلاقاً من مسئولياتها التاريخية تجاه الأمن القومى العربى وأمن منطقة الخليج العربى.

وتابع البيان: "وجارى التنسيق حاليًا مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة بشأن ترتيبات المشاركة بقوة جوية وبحرية مصرية، وقوة برية إذا ما لزم الأمر، فى إطار عمل الائتلاف، وذلك دفاعًا عن أمن واستقرار اليمن، وحفاظاً على وحدة أراضيه وصيانةً لأمن الدول العربية الشقيقة".

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