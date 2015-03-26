"CNN": وزير الدفاع السعودى هدد نجل "صالح" بإبادة قواته حال تقدمه نحو عدن

قالت مصادر سعودية لشبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية قامت بتأمين معظم المجال الجوى السعودى، وتفكر فى فرض منطقة حظر جوى واسعة.

وأكدت المصادر، أن وزير الدفاع السعودى محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حذر نجل على عبد الله صالح من إمكانية "إبادة" قواته إذا واصل التقدم نحو عدن، موضحة أن سلاح الجو السعودى دمر الدفاعات الجوية للحوثيين والعديد من الطائرات التى بحوزتهم.

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