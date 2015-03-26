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أنباء عن إصابة 3 قيادات حوثية خلال غارات الطيران الخليجي على اليمن

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أنباء عن إصابة 3 قيادات حوثية خلال غارات الطيران الخليجي على اليمن أنباء عن إصابة 3 قيادات حوثية خلال غارات الطيران الخليجي على اليمن

ذكر موقع “يمن برس” فجر اليوم الخميس أن عددا من القيادات العسكرية لجماعة الحوثي قد أصيبوا في خلال الغارات التي يشنها سلاح الجو الخليجي على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين.

ونقل الموقع عن عضو مؤتمر الحوار الوطني «مبارك البحار» والمقرب من الرئيس اليمني عبد ربه منصورهادي قوله “إن هناك معلومات تؤكد مقتل القيادات العسكرية للحوثيين، عبدالخالق بدرالدين، يوسف المداني ، يوسف الفيشي” وأن رئيس ما تسمى باللجنة الثورية «محمد علي الحوثي» أصيب وأن حالته حرجة.

وكان العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه ببدء عملية “عاصفة الحزم” ضد الحوثيين في اليمن عند الساعة 12 ليلاً بتوقيت الرياض، وأعلنت عملية “عاصفة الحزم” أن أجواء اليمن منطقة محظورة، ويشارك في العملية 10 دول من بينها دول الخليج باستثناء سلطنة عمان.

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