عمار الحكيم ينتقد الأصوات التى تستهدف متطوعى الحشد الشعبى بساحات القتال

قال عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامى العراقى مساء الاربعاء ان الحشد الشعبى وهو يخوض معاركه المصيرية فإنه مُستهدف ليس فقط من قبل الإرهابيين، وإنما من قبل من لا يمتلكون الصورة الواضحة ولا يعرفون الحقيقة عن الدور الفعال الذى يقوم به هؤلاء الابطال فى تثبيت ركائز الدولة العراقية الوليدة .

وأضاف الحكيم خلال الملتقى الثقافى الاسبوعى أمس" اننا نجد انفسنا ملزمين فى الدفاع عن الحشد الشعبى وخوض معركته السياسية مثلما هو يخوض معركتنا العسكرية مع الإرهاب لان هؤلاء الشباب الابطال وهم بعمر الورود يقدمون أرواحهم فداءً لأرض العراق فى كل مساحاته و دفاعاً عن عقيدتهم و وطنهم و يستحقون الاحترام والتقدير والاعتراف بفضلهم و هؤلاء الابطال الذين لم يتوقفوا عند حدود مدنهم وقراهم وانما تقدموا الى مدن العراق الأخرى ولم يثنهم عن تقدمهم اختلاف مذهب او قومية لأنهم ملتزمون بأوامر المرجعية الرشيدة والتي لا تميز بين عراقى وآخر و انما تدافع عن كل العراق وتحمى كل العراقيين ".