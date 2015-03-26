واشنطن: ندعم السعودية في العملية العسكرية باليمن

قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تقدم الدعم للسعودية في العملية العسكرية ضد الحوثيين باليمن.ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول الأميركي قوله إن السعودية نسقت مع الولايات المتحدة قبل انطلاق العملية العسكرية في اليمن.

يأتي ذلك فيما قصفت القوات الجوية السعودية مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ويأتي ذلك بعد دقائق من بيان خليجي مشترك جمع السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر، تم من خلاله الإعلان عن استجابة خليجية لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بحماية الشعب اليمني من ميلشيات الحوثي.

من جانبه، قال السفير السعودي في واشنطن، عادل جبير، إن العمليات العسكرية على الحوثيين بدأت عند الساعة 7 مساءاً بتوقيت واشنطن، وأنها تمت بعد تنسيق مع حلفاء المملكة وفي مقدمتهم أميركا.

> وأضاف في مؤتمر صحافي أن العملية العسكرية في اليمن تشارك فيها 10 دول بينها دول الخليج. موضحاً أن العملية العسكرية في اليمن تستند الى ميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية.