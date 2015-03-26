يمنيون يتظاهرون بعدة مدن تأييدًا للعميلة العسكرية ضد "الحوثيين"

- الخليج يطلق عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين باليمن ومصر تؤيد سياسيا وعسكريا.. تدمير معاقل ومواقع الدفاع الجوى لجماعة الحوثى.. والقاهرة: ننسق مع الدول المعنية بقوة جوية وبحرية.. وأمريكا تعلن دعمها

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تظاهر مواطنون يمنيون فى عدد من المحافظات "حضر موت، عدن، تعز، البيضا"، تأييدًا للعملية العسكرية ضد جماعة الحوثى الانقلابية، رافعين صور الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، تقديراً له على إصداره قرارًا بتنفيذ عملية عسكرية حملت اسم "عاصفة الحزم"، إلى جانب مشاركة 9 دول أخرى لضرب معاقل الحوثيين، جاء ذلك وفق شريط الأخبار العاجلة عبر فضائية العربية.

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